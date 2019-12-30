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На офис банка на улице Савушкина совершили разбойное нападение
Сегодня, 20:58
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nadezhda_sib

На офис банка на улице Савушкина совершили разбойное нападение

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По предварительной информации, злоумышленников было трое.

Вечером 15 января в Приморском районе Петербурга неизвестные совершили разбойное нападение на банк. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Трое граждан в черной одежде и в масках ворвались в офис банка по адресу улица Савушкина, 127. Злоумышленники были вооружены, предположительно, это было травматическое оружие. Сейчас их разыскивают правоохранители. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что задержанный петербуржец искусал себе руки в отделе полиции. 

Фото: pixabay.com 

 

Теги: разбойное нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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