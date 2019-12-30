На офис банка на улице Савушкина совершили разбойное нападение

По предварительной информации, злоумышленников было трое.

Вечером 15 января в Приморском районе Петербурга неизвестные совершили разбойное нападение на банк. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Трое граждан в черной одежде и в масках ворвались в офис банка по адресу улица Савушкина, 127. Злоумышленники были вооружены, предположительно, это было травматическое оружие. Сейчас их разыскивают правоохранители.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что задержанный петербуржец искусал себе руки в отделе полиции.

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