Задержанный петербуржец искусал себе руки в отделе полиции

Мужчина находится в тяжелом состоянии.

В Петербурге задержанного за мелкое хулиганство мужчину госпитализировали из отдела полиции. Нарушитель искусал себе руки, сообщило "РЕН ТВ".

Молодой человек нанес себе увечья на глазах у других задержанных. По данным телеканала, он находился в неадекватном состоянии. В больнице состояние петербуржца оценили как тяжелое.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец за драку в метро в новогоднюю ночь заплатит тысячу рублей.

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