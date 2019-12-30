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Задержанный петербуржец искусал себе руки в отделе полиции
Сегодня, 18:35
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nadezhda_sib

Задержанный петербуржец искусал себе руки в отделе полиции

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Мужчина находится в тяжелом состоянии.

В Петербурге задержанного за мелкое хулиганство мужчину госпитализировали из отдела полиции. Нарушитель искусал себе руки, сообщило "РЕН ТВ". 

Молодой человек нанес себе увечья на глазах у других задержанных. По данным телеканала, он находился в неадекватном состоянии. В больнице состояние петербуржца оценили как тяжелое.

По факту произошедшего проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец за драку в метро в новогоднюю ночь заплатит тысячу рублей. 

Фото: pixabay.com 

Теги: отдел полиции, перегрыз руки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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