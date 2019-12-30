Петербуржец за драку в метро в новогоднюю ночь заплатит тысячу рублей

Инцидент произошел на станции метро "Спасская".

Октябрьский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о массовой драке, которая произошла в метро в новогоднюю ночь. Петербуржца Дмитрия Низамова привлекли к административной ответственности и назначили ему штраф. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным следствия, 1 января около трех часов ночи на станции метро "Спаская" мужчина начал ругаться матом и драться с другими пассажирами. Также он разбил во время инцидента бутылку абсента.

На суде петербуржец свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере тысячи рублей.

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Фото: Piter.TV