На Стародеревенской покупатель ранил ножом кассира

Он хотел совершить покупки без очереди.

Полиция Приморского района проводит проверку по факту конфликта в одном из сетевых магазинов, в ходе которого кассир получил ножевое ранение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 8 января в десятом часу вечера обратился 32-летний кассир одного их продуктовых магазинов на Стародеревенской улице. Он рассказал, что один из покупателей нанёс ему ножевое ранение, после чего скрылся. Полицейские установили, что неизвестный покупатель хотел приобрести товар без очереди, в связи с чем между ним и кассиром произошёл конфликт, переросший в драку, при этом в руках покупателя был предмет, похожий на нож.

Охранник рассказал, что около девяти часов вечера он услышал крик о помощи с кассы. Когда он подошел, то на полу дрались покупатель и кассир. После того как драка прекратилась, мужчина ушел в неизвестном направлении. Пострадавшему кассиру в медучреждении была оказана необходимая помощь, после чего он был отпущен.

Устанавливается личность и местонахождение скрывшегося участника конфликта.

Ранее в Волховском районе Ленобласти задержали рецидивиста, порезавшего мужчину.

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