В Волховском районе Ленобласти задержали рецидивиста, порезавшего мужчину

Задержанному грозит до десяти лет тюрьмы.

В понедельник, 16 декабря, полиция Волховского района Ленобласти смогла поймать 47-летнего злоумышленника, который подозревается в причинении тяжелого вреда здоровью человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петребругу и Ленобласти.

Инцидент произошел в городе Сясьстрой на улице Петрозаводская в минувшее воскресенье, 15 декабря. Между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой ныне задержаны нанес ножевое ранение потерпевшему. Последнего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В ходе полицейского расследования, правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Стало известно, что он был неоднократно судим. Позже его задержали.

По факту умышленного причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ. Злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы.

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