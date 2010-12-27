В Пулково задержали эмоционального пассажира с марихуаной в багаже

Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.

В аэропорту Пулково сотрудники транспортной полиции задержали гражданина с наркотиками в сумке, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Мужчину с запрещенными веществами при себе выявили на пункте предполетного досмотра: пассажир рейса "Петербург – Владикавказ" эмоционально себя вел, размахивал руками и громко разговаривал. Служебные собаки обнаружили в его ручной клади сверток в пленке и со специфическим запахом. Выяснилось, что в пакете находились 0,74 грамма метадона и 08 грамма марихуаны.

Как выяснилось, наркотики пассажир приобрел для личного пользования. Ранее мужчина был судим за кражу, теперь против него возбудили еще одно уголовное дело о незаконном хранении и перевозке наркотиков. Пассажиру может грозить до трех лет несвободы.

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