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В Приморском районе пожилого электрика убило током
Сегодня, 12:05
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IRINA_CHALKINA

В Приморском районе пожилого электрика убило током

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Сила удара была такова, что кожа на мужчине обгорела.

В понедельник, 16 декабря, в Приморском районе пожилого электрика убило током. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел около 10 чаcов утра на распределительной подстанции на Ново-Никитской улице. По данным правоохранителей,  главный инженер ООО распорядился очистить ячейку. После 65-летний электрик взобрался по металлической стремянке и получил сильный разряд тока.

Отмечается, что мужчина скончался от полученных травм. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге мигранту выстрелили в глаз возле ночного клуба.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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