Сила удара была такова, что кожа на мужчине обгорела.

В понедельник, 16 декабря, в Приморском районе пожилого электрика убило током. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел около 10 чаcов утра на распределительной подстанции на Ново-Никитской улице. По данным правоохранителей, главный инженер ООО распорядился очистить ячейку. После 65-летний электрик взобрался по металлической стремянке и получил сильный разряд тока.

Отмечается, что мужчина скончался от полученных травм.

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