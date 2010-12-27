Полицейские разыскивают нападавшего.

В понедельник, 16 декабря, стало известно, что в Петербурге мигранту выстрелили в глаз возле ночного клуба. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел поздно ночью, на проспекте Испытателей. Как оказалось, 26-летний гражданин одной из среднеазиатских республик поругался с соотечественником. Впоследствии произошла драка, в которой нападавший выстрелил в лицо оппоненту.

Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Полицейские разыскивают стрелка.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга воры вынесли из ювелирного магазина драгоценностей на 10 миллионов рублей.

Фото:pixabay