Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 16 декабря, стало известно о том, что в центре Петербурга воры вынесли из ювелирного магазина драгоценностей на 10 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на проспекте Большевиков. Воришки спилили двери сейфов и забрали содержимое.

Возбуждено уголовное дело. Грабителей разыскивает петербургская полиция.

Ранее мы сообщали о том, что на ЗСД запустили новый бесконтактный способ оплаты.

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