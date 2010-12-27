В понедельник, 16 декабря, стало известно о том, что в центре Петербурга воры вынесли из ювелирного магазина драгоценностей на 10 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.
Инцидент произошел на проспекте Большевиков. Воришки спилили двери сейфов и забрали содержимое.
Возбуждено уголовное дело. Грабителей разыскивает петербургская полиция.
Ранее мы сообщали о том, что на ЗСД запустили новый бесконтактный способ оплаты.
Фото:pixabay
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