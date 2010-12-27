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В центре Петербурга воры вынесли из ювелирного магазина драгоценностей на 10 миллионов рублей
Сегодня, 10:36
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IRINA_CHALKINA

В центре Петербурга воры вынесли из ювелирного магазина драгоценностей на 10 миллионов рублей

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Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 16 декабря, стало известно о том, что в центре Петербурга воры вынесли из ювелирного магазина драгоценностей на 10 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на проспекте Большевиков. Воришки спилили двери сейфов и забрали содержимое.

Возбуждено уголовное дело. Грабителей разыскивает петербургская полиция.

Ранее мы сообщали о том, что на ЗСД запустили новый бесконтактный способ оплаты.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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