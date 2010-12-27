Платежи принимает специальный модуль, встроенный в панель кабины.

В понедельник, 16 декабря, на ЗСД запустили новый бесконтактный способ оплаты. Об этом сообщает пресс-служба "Магистрали северной столицы".

Известно, помощь кассира-оператора на таких пунктах не пригодится, работа полос с АПП будет осуществляться ежедневно ночью и днем в периоды отсутствия час-пиков на дорогах. Отмечается, что платежи принимает специальный модуль, встроенный в панель кабины.

В настоящее время, такие автоматы работают на въезде и съезде в районе набережной реки Екатерингофка.

Ранее мы сообщали о том, что аналитики назвали самый загруженный зимний день в аэропортах Петербурга и Москвы.

Фото:gov.spb.ru