  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Аналитики назвали самый загруженный зимний день в аэропортах Петербурга и Москвы
Сегодня, 9:36
131
IRINA_CHALKINA

Аналитики назвали самый загруженный зимний день в аэропортах Петербурга и Москвы

0 0

Прогноз был сделан на основе данных о продажах железнодорожных и авиабилетов за прошлые годы.

В понедельник, 16 декабря, стало известно, какой самый загруженный день в аэропортах Петербурга и Москвы будет в декабре уходящего года. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Как оказалось, самый загруженный зимний день ожидается 30 декабря. Отмечается, что из города на Неве улетит на 83% больше путешественников, чем в другие дни. При этом турпоток в Северная столицу вырастет на 45%.

Отмечается, что исследование проводили на основе статистики за прошлые годы.

Фото:pixabay
 

Теги: новости спб, новый год спб, общество, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии