Рецидивист украл макет пулемета с ярмарки в Москве

Полицейские поймали вора и изъяли у него чужое имущество.

Мужчина вынес макет ручного пулемета Дегтярёва стоимостью 45 тысяч рублей с прилавка ярмарки, расположенной на территории российской столицы по Большой Семёновской улице. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления правоохранительных органов. В социальных сетях полиция уточнила, что злоумышленник спокойно зашел в павильон выставки, затем взял экспонат в руки и вместе с образцом вышел на улицу. Вскоре после инцидента владелец заявил о пропаже в МВД. Оперативники быстро установили личность вора-рецидивиста и задержали его в восточной части города. Им оказался 41-летний ранее судимый мужчина. В настоящее время в его отношении ведется уголовное дело по статье за кражу чужого имущества. Макет пулемета будет возвращен законному владельцу.

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Фото и видео: Telegram / Агентство "Москва"