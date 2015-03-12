Задача реализована "Днепром" в рамках СВО.

Российский расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30снайперским попаданием ликвидировал миномет и личный состав Вооруженных сил Украины, расположенные на правом берегу реки Днепр на территории Херсонской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Видеозапись с выполнением задачи опубликовал через социальные сети глава нового региона Владимир Сальдо. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача успешно выполнена военнослужащими из 18-й общевойсковой армии при группировке войск "Днепр" в ходе проведения специальной военной операции. Военнослужащие успешно помогают мотострелковым подразделениям продвигаться вперед. Их задачей является уничтожение временных пунктов дислокации противника, их пунктов управления беспилотниками, бронированной техники, артиллерийских орудий и живой силы.

Воздушной разведкой был выявлен замаскированный миномет противника под Антоновским мостом. Координаты расположения противника были оперативно переданы на позицию артиллеристам. Военнослужащие получили команду на боевую работу, в считанные минуты зарядили орудие, навели гаубицу по заданным координатам и предельно точным выстрелом уничтожили миномет и живую силу противника. пресс-служба Минобороны России

Старший офицер батареи с позывным "Варта" указал СМИ, что армич киевского режима находится под Антоновским мостом и мешает российским военнослужащим заниматься необходимыми мероприятиями. Он указал, что речь идет о достаточно укрепленной конструкции,которая создавалась советскими инженерами из бетона, поэтому разрушить объект - сложная задача.

Они оттуда периодически вылазят и пытаются наносить огневое поражение. Как правило, это пулемет - либо крупнокалиберный, либо АГС. Мы их караулим постоянно, как только они вылазят, открываем ответный огонь и либо подавляем, либо уничтожаем. старший офицер батареи с позывным "Варта"

За мужество, отвагу и героизм при выполнении боевых задач личный состав артиллеристов из "Днепра" представлен к государственным наградам.

Экипаж ТОС-1А "Солнцепек" группировки "Запад" уничтожил опорный пункт ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России