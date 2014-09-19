Экипаж ТОС-1А "Солнцепек" группировки "Запад" уничтожил опорный пункт ВСУ

Задача выполнена "Западом" на СВО.

Российский боевой расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" в ночное время суток уничтожил опорный пункт и укрытия с бронированной техникой и живой силой Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена бойцами подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) из 25-й общевойсковой армии при "Западной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции. Задача была выполнена в рамках поддержки действий мотострелковых, танковых и штурмовых подразделений. Расчет "Солнцепека" вел стрельбу с использованием программных систем топогеодезической привязки. Запуски ракет производились с расстояния в шесть километров. Это решение позволило солдатам значительно продвинуться вперед на одном из оперативных направлений.

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" подразделения войск РХБЗ 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил взводный опорный пункт и укрытия ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ночное время. пресс-служба Минобороны России

Военнослужащие добавили, что ранее воздушная разведка с применением беспилотников выявила сосредоточение живой силы противника на укрепленных позициях. Расчеты БПЛА дополнительно осуществляли корректировку и контроль поражения целей ВСУ в режиме реального времени. По завершению стрельбы бойцы совершили противоогневой маневр и оперативно покинули позицию. Журналистам командир огнеметной группы с позывным "Тиран" сообщил о том, что с помощью термобарических боеприпасов ТОС-1А "Солнцепек" ликвидирует личный состав ВСУ и легкие бронированные средства, размещенные противников на пкреднем крае линии соприкосновения, а также в тыловых районах. Дальность стрельбы при помощи установки составляет десять километров. Офицер пояснил, что при попадании в цель термобарический снаряд распыляет, далее - воспламеняет взрывоопасную смесь. При этом температура достигает нескольких тысяч градусов. Из-за этого там возникает избыточное давление.

В случае попадания никто не выживет. командир огнеметной группы с позывным "Тиран"

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Фото и видео: Минобороны России