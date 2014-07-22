ВС РФ "Ураганом" уничтожают позиции ВСУ на юге ДНР

Расчеты РСЗО "Ураган" группировки войск "Восток" совместно с операторами FPV-дронов уничтожают позиции украинских войск на южнодонецком направлении. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена бойцами 1-й гвардейской танковой армии при "Западной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции.
Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" и FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожают позиции и технику противника на южнодонецком направлении.
пресс-служба Минобороны России
Корректировка огня реактивных систем залпового огня и фиксирование ликвидации целей противника ведется с помощью расчетов БПЛА. Беспилотники в режиме реального времени передают военнослужащим результаты произведенной стрельбы на командный пункт артиллерии. По завершению боевых задач по соображениям безопасности российские расчеты меняют огневые позиции.
Работаем фугасами, кассетами в основном по технике. Можем разобрать замаскированные и закопанные укрытия противника.
командир расчета РСЗО с позывным "Бурлак"
В Минобороны подчеркнули, что FPV- и артиллерийские расчеты находятся на боевом дежурстве круглосуточно.
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Фото и видео: Минобороны России
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