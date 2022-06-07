ВС РФ освободили Степовое в Запорожской области

"Днепр" выполнил задачу в ходе СВО.

Российские военнослужащие освободили из-под контроля киевского режима населенный пункт Степовое, расположенный на территории Запорожской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях. В профильном ведомстве рассказали, что боевая задача реализована силами группировки войск "Днепр" в ходе проведения специальной военной операции.

Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области. пресс-слкжба Минобороны России

Военнослужащие также нанесли поражение живой силе и технике бригады береговой обороны Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны ВСУ, находившиеся в районах населенных пунктов Тягинка Херсонской области и Павловка Запорожской области. Противник лишился до 65 человек убитыми и ранеными, пяти единиц автомобильной техники, станции радиоэлектронной борьбы.

Расчеты "Мста-С" уничтожили артиллерию ВСУ на купянском направлении.

Фото: Минобороны России