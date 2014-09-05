Задача выполнена "Западом" на СВО.

Российские боевые расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" ликвидировали артиллерийские орудия, бронированную технику и живую силу Вооруженным силам Украины на купянском направлении. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена бойцами 1-й гвардейской танковой армии при "Западной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции. Кадры объективного контроля в режиме реального времени позволили военнослужащим убедиться в успешности выполненного задания.

Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" при выполнении огневых задач уничтожили артиллерийские орудия, бронетехнику и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на дальности более 15 километров. пресс-служба Минобороны России

Минобороны показало кадры боевой работы танков Т-80БВ.

Фото и видео: Минобороны России