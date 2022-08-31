Дрон Karrar оснащен оружием Akhgar с калибром 7,62 мм.

В Иране показали беспилотник с шестиствольным пулеметом. Ролик появился в Telegram-канале Dambiev. Местные СМИ отметили, что военные страны впервые использовали в рамках проводимых маневров данный реактивный ударно-разведывательный дрон Karrar. Обновленная модель БПЛА оснащена пулеметом Akhgar с калибром 7,62 миллиметра. Телевидение продемонстрировано запуск аппарата, а также его стрельба по мишеням.

Напомним, что разработку базовой версии беспилотника Karrar в Иране начали в 2008 году. Дрон получил турбореактивный двигатель Toloue-4, который позволяет обеспечивать максимальную скорость полета в 900 километров в час. Karrar способен нести на себе бомбы и ракеты. Также военные и производители испытывали БПЛА испытывали в качестве перехватчика совместно с ракетами "воздух-воздух" Azarakhsh.

Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52.

Фото и видео: Telegram / Dambiev