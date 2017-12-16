Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52

Экипажи нанесли удары по опорным пунктам и бронированной технике противника.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны подготовка экипажей к вылету, а также нанесение ударов по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений украинских войск.

Вертолеты Ка-52 выполняют полеты на предельно малой высоте, чтобы максимально близко подобраться к цели и остаться незамеченными для вражеских средств ПВО.

Ранее в Минобороны сообщили, что на подлете к Запорожской АЭС был сбит ударный беспилотник ВСУ.

Видео: Минобороны России