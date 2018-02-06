Минобороны РФ: на подлете к Запорожской АЭС был сбит ударный беспилотник ВСУ

Его сбили огнем из стрелкового оружия во время приближения к зданию специального корпуса №1.

На подлете к Запорожской АЭС был сбит ударный беспилотник украинских войск. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 августа. Украинские войска применили беспилотник для нанесения удара по территории АЭС. Его сбили огнем из стрелкового оружия во время приближения к зданию специального корпуса №1. В нем хранится ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России