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Минобороны РФ: на подлете к Запорожской АЭС был сбит ударный беспилотник ВСУ

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Его сбили огнем из стрелкового оружия во время приближения к зданию специального корпуса №1.

На подлете к Запорожской АЭС был сбит ударный беспилотник украинских войск. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 августа. Украинские войска применили беспилотник для нанесения удара по территории АЭС. Его сбили огнем из стрелкового оружия во время приближения к зданию специального корпуса №1. В нем хранится ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотник, запорожская аэс, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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