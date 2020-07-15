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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников

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Также российские военные перехватили три ракеты "Точка-У" и 21 снаряд РСЗО "Ольха" и HIMARS.

Российские средства ПВО сбили за сутки шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Степное, Ивановка (ДНР) Коновалово, Максим Горький и Новая Каховка. Также российские военные перехватили три ракеты "Точка-У" и 21 снаряд РСЗО "Ольха" и HIMARS в районе Новой Каховки.

Ранее Минобороны показало освобождение села Благодатное в Николаевской области.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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