Минобороны показало освобождение села Благодатное в Николаевской области

В освобождении населенного пункта принимали участие отряды Воздушно-десантных войск.

Минобороны показало видео освобождения села Благодатное в Николаевской области в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

В освобождении населенного пункта принимали участие отряды Воздушно-десантных войск. На опубликованных кадрах показано ведение огня по позициям украинских боевиков из минометов, гранатометов и пулеметов.

В Минобороны отметили, что противник оказал ожесточенное сопротивление, однако благодаря слаженным действиям российских десантников населенный пункт был взят в кратчайшие сроки.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы "Корнета".

Видео: Минобороны России