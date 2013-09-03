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Минобороны показало освобождение села Благодатное в Николаевской области

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В освобождении населенного пункта принимали участие отряды Воздушно-десантных войск.

Минобороны показало видео освобождения села Благодатное в Николаевской области в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

В освобождении населенного пункта принимали участие отряды Воздушно-десантных войск. На опубликованных кадрах показано ведение огня по позициям украинских боевиков из минометов, гранатометов и пулеметов.

В Минобороны отметили, что противник оказал ожесточенное сопротивление, однако благодаря слаженным действиям российских десантников населенный пункт был взят в кратчайшие сроки.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы "Корнета".

Видео: Минобороны России

Теги: благодатное, минобороны россии, николаевская область, освобождение
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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