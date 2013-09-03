Минобороны показало освобождение села Благодатное в Николаевской области

Минобороны показало видео освобождения села Благодатное в Николаевской области в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
В освобождении населенного пункта принимали участие отряды Воздушно-десантных войск. На опубликованных кадрах показано ведение огня по позициям украинских боевиков из минометов, гранатометов и пулеметов.
В Минобороны отметили, что противник оказал ожесточенное сопротивление, однако благодаря слаженным действиям российских десантников населенный пункт был взят в кратчайшие сроки.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы "Корнета".
Видео: Минобороны России
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