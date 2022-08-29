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Минобороны показало кадры боевой работы "Корнета"

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Результат действий расчетов ПТРК фиксировался средствами объективного контроля беспилотников.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов ПТРК "Корнет" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показано нанесение огневого удара расчетов ПТРК по опорным пунктам украинских войск. В результате действий российских военных были уничтожены огневые позиции, бронированные объекты, долговременные огневые точки и другие инженерные сооружения украинских войск.

Также в Минобороны сообщили, что результат действий расчетов "Корнета" фиксировался средствами объективного контроля беспилотников.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили нефтехранилище в районе Никополя.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, корнет, минобороны россии, птрк
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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