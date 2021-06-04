Минобороны РФ: российские военные уничтожили нефтехранилище в районе Никополя

Вооруженные силы России уничтожили нефтехранилище в районе Никополя. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
С нефтехранилища осуществлялось снабжение топливом подразделений украинских войск. Кроме того, российские военные уничтожили восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Улаклы (ДНР), Треневое, Кавказ и Марганец.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВКС поразили цеха, где ремонтировали украинские вертолеты.
Видео: Минобороны России
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