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Минобороны РФ: российские военные уничтожили нефтехранилище в районе Никополя

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С нефтехранилища осуществлялось снабжение топливом подразделений украинских войск.

Вооруженные силы России уничтожили нефтехранилище в районе Никополя. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

С нефтехранилища осуществлялось снабжение топливом подразделений украинских войск. Кроме того, российские военные уничтожили восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Улаклы (ДНР), Треневое, Кавказ и Марганец.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВКС поразили цеха, где ремонтировали украинские вертолеты.

Видео: Минобороны России

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Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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