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Минобороны РФ: российские ВКС поразили цеха, где ремонтировали украинские вертолеты

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Удар был нанесен высокоточным оружием.

Российские ВКС поразили цеха завода "Мотор Мич" в Запорожье. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар был нанесен высокоточным оружием. На территории завода осуществлялся ремонт вертолетов воздушных сил Украины. Также Конашенков сообщил, что российские военные поразили три пункта управления украинских войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили 28 снарядов украинских РСЗО.

Видео: Минобороны России

Теги: вертолеты, завод, запорожье, игорь конашенков, минобороны россии, цеха
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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