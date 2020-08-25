Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили 28 снарядов украинских РСЗО

Кроме того, за сутки были сбиты шесть украинских дронов.

Российские средства ПВО сбили 28 снарядов украинских РСЗО. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Снаряды РСЗО "Ольха" и HIMARS были перехвачены в районах населенных пунктов Ольгинка, Новотроицкое (ДНР), Чернобаевка, Антоновского и Дарьевского мостов, а также над Каховской ГЭС.

В районе Новая Каховка сбили в воздухе ракету "Точка-У". Кроме того, за сутки были сбиты шесть украинских дронов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили около 250 националистов в районе Славянска.

Видео: Минобороны России