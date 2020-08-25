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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили 28 снарядов украинских РСЗО

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Кроме того, за сутки были сбиты шесть украинских дронов.

Российские средства ПВО сбили 28 снарядов украинских РСЗО. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Снаряды РСЗО "Ольха" и HIMARS были перехвачены в районах населенных пунктов Ольгинка, Новотроицкое (ДНР), Чернобаевка, Антоновского и Дарьевского мостов, а также над Каховской ГЭС.

В районе Новая Каховка сбили в воздухе ракету "Точка-У". Кроме того, за сутки были сбиты шесть украинских дронов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили около 250 националистов в районе Славянска.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, минобороны россии, пво, рсзо, снаряды
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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