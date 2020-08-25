Минобороны РФ: российские военные уничтожили около 250 националистов в районе Славянска

Вооруженные силы России уничтожили около 250 националистов в районе Славянска. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Российские ВКС уничтожили пункты временной дислокации десантно-штурмовой бригады украинских войск. В результате нанесенных ударов уничтожено до 150 националистов и 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники. Также российские военные уничтожили более 100 человек, проходивших обучение в центре подготовки резерва украинской армии.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили украинский склад с ракетами для HIMARS.
Видео: Минобороны России
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