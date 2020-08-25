Минобороны РФ: российские военные уничтожили около 250 националистов в районе Славянска

Российские ВКС уничтожили пункты временной дислокации десантно-штурмовой бригады украинских войск.

Вооруженные силы России уничтожили около 250 националистов в районе Славянска. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские ВКС уничтожили пункты временной дислокации десантно-штурмовой бригады украинских войск. В результате нанесенных ударов уничтожено до 150 националистов и 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники. Также российские военные уничтожили более 100 человек, проходивших обучение в центре подготовки резерва украинской армии.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили украинский склад с ракетами для HIMARS.

Видео: Минобороны России