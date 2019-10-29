В США намерены контролировать нефтяные месторождения в Сирии

Об этом рассказал глава Пентагона Марк Эспер.

Глава Минобороны США рассказал журналистам в Вашингтоне, что страна намерена отстаивать нефтяные месторождения в Сирии и собирается ответить силой на попытки их захватить.

Эспер также обратил внимание, что ресурсы с нефтяных месторождений были финансовым источником террористических организаций. Руководитель Пентагона отметил, что вооруженные силы США будут давать ответ любым силам, которые собираются им угрожать. Американская сторона намерена не пускать на месторождения Россию и сирийских военных.

Ранее мы сообщали о том, что в Сирии успешно испытали российскую С-500.

Видео: Al Jazeera English, Sky News Australia, BBC news / YouTube