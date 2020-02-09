В США начали проработку предложения Путина о саммите "пятерки" СБ ООН

Об этом заявил посол РФ с США Анатолий Антонов.

С американской стороны начали проработку инициативы президента РФ Владимира Путина об организации саммита лидеров стран-постоянных членов Совета безопасности ООН. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Владимир Путин выступил с этим предложением накануне, после своего выступления на Всемирном форуме памяти холокоста. Так, российский президент проявил инициативу во встрече глав РФ, КНР, США, Франции и Великобритании.

В конце января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что инициатива была поддержана со стороны Китая и Франции. Ответа от США и Великобритании пока не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин дал оценку переговорам с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Переговоры проходили в формате тет-а-тет около двух часов. Александр Лукашенко отметил, что он и Путин успели обсудить даже вопросы, касающиеся бывших стран Советского Союза.

Видео: Youtube / i24NEWS English, AFP News Agency