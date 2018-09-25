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Видео: в США на турнире по гольфу появился аллигатор

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Утки, которые также находились неподалеку, пытались его прогнать.

В США участники турнира по гольфу наблюдали интересную картину. Во время игры на поле неспешным шагом вышел аллигатор. Утки, которые находились также неподалеку, пытались его прогнать. Видео очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Стая из семи уток настойчиво шла сзади за аллигатором и крякала, но они не представляли для него никакой угрозы, поэтому он даже никак не пытался их спугнуть. Он просто решил продолжить свой путь. 

Видео из Флориды: Крокодил запрыгнул в лодку к туристам.

Видео: соцсети 

Теги: аллигатор, гольф, рептилия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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