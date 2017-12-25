Видео из Флориды: Крокодил запрыгнул в лодку к туристам

В сети появилось видео, на котором аллигатор запрыгнул на катер к туристам.

Необычный инцидент произошел с туристами, которые плавали на катере во Флориде.

Катер с туристами застрял у берега, где отдыхал довольно крупный аллигатор. Один из мужчин стал снимать на видео зубастого крокодила. Люди наблюдали за неподвижным животным и даже шутили. После предположения, что с этого расстояния можно даже похлопать по спине аллигатора, тот молниеносно запрыгнул на катер. Люди с визгами и криками переместились на другой конец лодки, а крокодил, по всей видимости, тоже испугался и попытался улизнуть обратно в воду, но застрял. После минутной заминки хищник оказался в воде. Туристы не пострадали.

Недавно Piter.TV опубликовал видео из Индии, там разъяренный тигр ворвался в деревню, где проходила свадьба. Молодоженам и гостям пришлось залезть на крыши домов, чтобы не стать обедом для тигра.

Видео: YouTube/7 cty