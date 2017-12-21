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Видео из Индии: Разъяренный тигр ворвался в деревню и загнал гостей свадьбы на крышу

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В сети появилось видео, которое снял один из присутствующих на свадьбе в деревне Масулхапа.

 Во время празднования свадьбы гостям пришлось забраться на крыши домов, чтобы не быть растерзанными хищником.

Этот жуткий инцидент произошел в деревне Масалхупа. Когда из зарослей в деревню ворвался разъяренный тигр, люди забрались на крыши домов. Хищник побегал по деревне и удалился восвояси. Никто не пострадал.

Как сообщают местная зоозащитная организация, тигр вероятно потерпел фиаско в битве с более молодым конкурентом и ему пришлось переселиться в густонаселенные районы. За этим зверем ведется наблюдение, и зоозащитники попытаются не допустить дальнейшее столкновение тигра и людей.

Ранее Piter.TV публиковал видео нападения дикого слона на автобус и грузовик в Китае.

Видео: YouTube/Trend News

Теги: в мире , видео , загнал на крышу , индия , тигр ворвался
Категории: Мировые новости Происшествия Лента новостей

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