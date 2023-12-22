При взрыве на заводе в Индии пострадали 174 человека

Причина взрыва пока не установлена.

При взрыве на заводе пиротехники в Индии пострадали 174 человека. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Инцидент произошел 6 февраля в штате Мадхья-Прадеж. В результате взрыва и последующего пожара погибли 11 человек. Отмечается, что завод работал незаконно. Полиция задержала двух владельцев предприятия. Им предъявили обвинения в том числе в непредумышленном убийстве. Причина взрыва пока не установлена.

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Видео: Telegram / РИА Новости