В Сочи внутри пекарни произошел взрыв газа

В результате взрыва пострадали три человека.

В Сочи внутри пекарни произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел утром 6 февраля в здании на улице Тимирязева. В результате взрыва пострадали три человека. Погибших нет. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу №3.

В ликвидации последствий взрыва задействованы 23 специалиста и 8 единиц техники. Уточняется, что несущие конструкции здания не повреждены.

Ранее мы сообщали, что на канализационно-насосной станции в Новотроицке произошел взрыв.

Видео: Telegram / Kub Mash