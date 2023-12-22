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В Сочи внутри пекарни произошел взрыв газа

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В результате взрыва пострадали три человека.

В Сочи внутри пекарни произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел утром 6 февраля в здании на улице Тимирязева. В результате взрыва пострадали три человека. Погибших нет. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу №3.

В ликвидации последствий взрыва задействованы 23 специалиста и 8 единиц техники. Уточняется, что несущие конструкции здания не повреждены.

Ранее мы сообщали, что на канализационно-насосной станции в Новотроицке произошел взрыв.

Видео: Telegram / Kub Mash

Теги: взрыв газа, пекарня, пострадавшие, сочи
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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