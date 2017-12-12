Видео из Китая: Дикий слон напал на автобус и грузовик

Очевидцы сняли на видео слона за "разборками" с крупным автотранспортом.

В Китае слон очень недоволен, что рядом с местом, где он обитает построили дорогу.

Дикому слону не понравилось, что в местах его прогулок ездит транспорт. Он вышел на дорогу и атаковал сначала автобус. Слон лбом разбил переднее стекло, толкал его, пытаясь убрать с дороги. Когда проделанные манипуляции не помогли, животное почесалось об автобус и направилось к небольшому грузовичку, который пытался столкнуть с трассы.

В результате нападения дикого животного никто не пострадал.

Видео: YouTube/CCTV+