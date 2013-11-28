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В США конгрессмен заразился COVID-19 после вакцинации
Сегодня, 10:45
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В США конгрессмен заразился COVID-19 после вакцинации

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Конгрессмену ввели вакцину от Pfizer/BioNTech.

Член Конгресс от штата Массачусетс Стивен Линч заболел COVID-19 после вакцинации. Об этом пишет газета The Washington Post.

В начале недели в офисе конгрессмена заболел один из сотрудников. Линч решил немедленно ввести вакцину против COVID-19. Медики вкололи ему два компонента препарата. Он сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. По словам Линча, у него нет симптомов заболевания. Общее состояние хорошее. В итоге политика посадили на карантин. Он будет работать удаленно.

Позднее газета написала, что коронавирусом заболел еще один член конгресса от этого же штата – Лори Трэхэн. По словам Трэхэн, болезнь у нее протекает без симптомов.

Ранее мы сообщили, что разработчик "Спутника V" создаст новую вакцину от коронавируса.

Фото: pixabay

Теги: pfizer, коронавирус, сша
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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