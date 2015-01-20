На эти нужды государство выделяет 25 млн рублей.

Разработчик "Спутника V" создаст новую вакцину от коронавируса. Об этом рассказали журналисты РБК. Они уточнили, что Научно-исследовательский центр имени Гамалеи хочет разработать еще одну вакцину для профилактики инфекции, а также два препарата для лечения COVID-19. Соответствующие сведения приводятся на портале "Государственные расходы". На сайте указано, что на данные проекты правительство выделит около 25 млн рублей.

Известно, что новая вакцина будет создана на основе вирусоподобных частиц (VLP, virus-like particle). Ранее также сообщалось, что в феврале 2021 года в России появится вариант вакцины "Спутник лайт". Она представляет собой первый компонент "Спутник V".

Иран подписал с Россией договор по вакцине "Спутник V".

Фото: Piter.tv