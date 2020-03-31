Казем Джалали заявил, что партия вакцины из РФ доедет до Ирана к 7 февраля.

Иран подписал с Россией договор по вакцине "Спутник V". Об этом журналистам местного информационного агентства IRNA сообщил посол Тегерана в Москве Казем Джалали. По данным дипломата, стороны уже заключили соглашение на покупку и совместное производство российского препарата для профилактики коронавируса.

Соглашение о покупке и совместном производстве между Ираном и Россией было подписано вчера, в пятницу, и, согласно договоренности, достигнутой с главой Российского фонда прямых инвестиций, первая партия вакцины будет отправлена в Иран к 7 февраля Казем Джалали, посол Ирана в Москве

В МИД уточнили, что первая партия вакцины "Спутник V" будет в Иране до седьмого февраля.

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