Посол Ирана: обсуждается совместное производство с РФ вакцины от COVID-19

Тегеран хочет сотрудничать с Москвой в сфере здравоохранения.

Посол Ирана в России заявил, что страны обсуждают совместное производство вакцины от COVID-19. Об этом Казем Джалали рассказал в рамках пресс-конференции, проведенной в центре МИА "Россия Сегодня". Дипломат добавил, что Тегеран хочет договориться с Москвой об организации совместного изготовления препарата.

Мы объявили, что в двух-трех вопросах будем сотрудничать. У Ирана высокий потенциал в создании вакцины. В предыдущие годы мы много сделали и можем с Россией активно сотрудничать на этом направлении. Наши консультации по данному вопросу продолжаются Казем Джалали, посол Ирана в России

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Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"