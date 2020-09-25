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Посол Ирана: урегулирование между Израилем и ОАЭ не решит проблем Ближнего Востока

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Казем Джалали прокомментировал позицию Ирана по палестинскому вопросу.

Посол Ирана заявил о том, что урегулирование между Израилем, Бахрейном и ОАЭ не решит проблем Ближнего Востока. Об этом Казем Джалали рассказал во время пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре МИА "Россия Сегодня". 

То, что некоторые страны  подписывают соглашение о мире и потом будут думать о том, что палестинский вопрос будет предан забвению и уйдет из памяти мусульманского народа, считаю, что это незрелые представления, это наоборот приведет к усложнению проблем

 Казем Джалали, посол Ирана в России

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Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"

Теги: ближний восток, израиль, иран, казем джалали, оаэ, посол
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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