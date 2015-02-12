Тейлор Ван Кирк отметила, что вице-президент США не знал о работе секретной службы в Огайо.

Военные инженеры изменили уровень реки Литл-Майами в американском штате Огайо для того, чтобы секретная служба США могла обеспечить безопасность вице-президента страны Джей Ди Вэнса. Соответствующее заявление своим читателям сделали иностранные журналисты из издания New York Times со ссылкой на чиновников секретной службы и пресс-секретаря политика Тейлор Ван Кирк. Известно, что инцидент произошел в ходе водной прогулки Джей Ди Вэнса с его семьей на лодке. Сам герой истории не был в курсе действий, которые предпринимались ради обеспечения его безопасности. Тейлор Ван Кирк уточнила, что секретная служба часто принимает защитные меры без ведома Джей Ди Вэнса или его команды, как это и произошло на день рождения вице-президента.

Представитель Вэнса заявила, что вице-президенту не было известно о том, что был сделан запрос об изменении стока воды в реку Литл-Майами 2 августа. Вэнсы отправились на лодочную экскурсию на 41-й день рождения вице-президента. статья New York Times

После появления в СМИ информации о том, что уровень реки был изменен, члены Демократической партии в Огайо раскритиковали эту прогулку. Представитель секретной службы Энтони Гульельми отметил прессе, что профильное ведомство, исходя из соображений безопасности, обратилось в инженерный корпус армии США с просьбой временно увеличить поток воды из озера Цезарь-Крик. Эта мера связана с тем, что лодки, используемые для обеспечения безопасности и экстренной эвакуации пассажиров, обычно оснащены мотором. Средства нуждаются в большей глубине для нормальной работы.

