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В США допустили усиление охраны посольства на Кубе

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Госдеп США хочет защитить дипломатов в Гаване.

В США допустили усиление охраны посольства на Кубе. Об этом на регулярном брифинге в Госдепартаменте сообщил официальный представитель Нед Прайс. Дипломаты изучают возможность увеличения численности сотрудников ведомства в Гаване, в том числе и ради защиты.

Мы анализируем наши планы по увеличению штата нашего посольства, чтобы расширить возможности в части оказания консульских услуг, повышения взаимодействия с гражданским обществом, обеспечения достаточного уровня безопасности.

Нед Прайс, официальный представитель Госдепа США

Напомним, что на Кубе прошли массовые протесты в 10 муниципалитетах. Активисты требовали провести свободные выборы, а также решить социальные проблемы. Сторонники правительства провели свои марши по улицам. В Гаване полагают, что за митингами стоят люди из Вашингтона. В США опровергли это заявление, назвав его ошибочным.

В Госдепе указали на неэффективность санкций США против "Северного потока – 2".

Фото и видео: U.S. Department of State.

Теги: госдеп, госдепартамент, куба, нед прайс, посольство
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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