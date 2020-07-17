В США допустили новые объявления о противодействии телеканалу RT

Карин Жан-Пьер напомнила о позиции Минюста и Минфина США по российским медиагруппам.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не исключили вероятность новых объявлений о противодействии властей США российскому телеканалу RT в случае такой необходимости. Такие данные корреспонденты попросили прокомментировать на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Сегодня вы услышали государственный департамент. На прошлой неделе вы услышали министерство юстиции. Мы относимся к этому очень серьезно, и они относятся к этому очень серьезно. Я не собираюсь вдаваться в то, что будет дальше. Определенно, они сделают новые объявления от себя, если будет, чем поделиться. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что министерство по финансам США в пятницу, 13 сентября, заявил о том, что ввел санкции в отношении медиагруппы "Россия Сегодня" и ее генерального директора, журналиста Дмитрия Киселева.

Белый дом не стал комментировать слова Путина о роли НАТО в украинском конфликте.

Фото и видео: YouTube / Defense Now