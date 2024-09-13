Карин Жан-Пьер уточнила позицию США по дальнобойным ударам ВСУ по России.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не ответили на вопрос об обеспокоенности словами российского президента Владимира Путина о том, что страны НАТО в настоящий момент решают, вовлекаться ли им напрямую в украинский конфликт или нет. Такие данные корреспонденты попросили прокомментировать на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница добавила, что Москва может в любой момент прекратить кризисную ситуацию.

Я не стану касаться гипотетических вопросов. Я не стану вдаваться во внутренние обсуждения политических вопросов. Мы стремимся к тому, чтобы у Украины было все, в чем она нуждается для самозащиты. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Дополнительно Карин Жан-Пьер также попросили прокомментировать слова лидера Белого дома Джо Байдена о том, что вашингтонская администрация прорабатывает вопрос о возможности отмены ограничений на совершение воздушных ударов армии киевского режима американскими вооружениями вглубь российской территории. Власти США заметили, что сделают все необходимое для того, чтобы ВСУ получили все, для защиты.

Лидеры Австралии, Индии, США и Японии встретятся 21 сентября в штате Делавэр.

Фото и видео: YouTube / Defense Now