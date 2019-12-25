В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736

В США число жертв коронавируса за последние сутки достигло рекордных 1736. Об этом заявили представители университета Джона Хопкинса. Специалисты отмечают, что с начала эпидемии COVID-19 в стране этот показатель считается самым высоким за все время распространения инфекции. Предыдущий рекорд был зафиксирован вирусологами 4 апреля. В тот день в Америке от данного диагноза скончались 1344 человека.
Напомним, что согласно последним статистическим данным, общее число жертв от коронавируса в мире достигает 12,7 тысяч человек. Наибольшее количество летальных исходов наблюдается в Нью-Йорке. Там от инфекции умерло 4009 жителей города. На данный момент в США медики зарегистрировали 398 тысяч зараженных пациентов. Около 22 тысяч человек удалось вылечиться.
Составлен предварительный график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа.
Обсуждение ( 1 )
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