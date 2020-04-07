  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:45
103
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

В Нью-Йорке число жертв коронавируса превысило 5,4 тысячи человек

0 0

Количество госпитализаций возросло с 358 до 659 в день.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что в Нью-Йорке число жертв коронавируса превысило 5,4 тысячи человек. Об этом сообщает губернатор штата Эндрю Куомо.

По его словам,за сутки в штате Нью-Йорк зафиксировано 731 случай заражения COVID-19. Куомо отметил, что это самый высокий суточный показатель.

"Плохие новости заключаются в том, что количество нью-йоркцев, умерших от коронавируса, возросло с 4 758 до 5 489",

—сказано в сообщении.

Отметим, что по последним данным, в штате Нью-Йорк заболело коронавирусом 138 836 человек. Это самый высокий показатель по всем штатам США.

Ранее мы сообщали о том, что Скворцова предположила, когда начнется спад коронавируса в России.

Фото:pixabay

Теги: мировые новости, сша
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Степанов Даня
Сегодня 23:28

Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии