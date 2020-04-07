Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что в Нью-Йорке число жертв коронавируса превысило 5,4 тысячи человек. Об этом сообщает губернатор штата Эндрю Куомо.
По его словам,за сутки в штате Нью-Йорк зафиксировано 731 случай заражения COVID-19. Куомо отметил, что это самый высокий суточный показатель.
"Плохие новости заключаются в том, что количество нью-йоркцев, умерших от коронавируса, возросло с 4 758 до 5 489",
—сказано в сообщении.
Отметим, что по последним данным, в штате Нью-Йорк заболело коронавирусом 138 836 человек. Это самый высокий показатель по всем штатам США.
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Фото:pixabay
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