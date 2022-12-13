В США частично затонула баржа с 1,4 тыс. тонн токсичного спиртового соединения

На одном из суден находился метанол.

Незакрепленная баржа с 1,4 тысячами тонн метанола на борту частично затонула на плотине в американском городе Луисвилле. Об этом жителям страны утром 29 марта рассказали представители местной телекомпании ABC со ссылкой на собственные источники во властных структурах. В настоящее время причины инцидента не раскрываются. Известно, что дополнительно пострадали те баржи, которые были спущены с буксира в тот же день. В текущий момент специалистам удалось перекрыть шлюзы, установленные на плотине реки Огайо во избежание утечки токсичных веществ.

Шлюзовые камеры <...> в Луисвилле, штат Кентукки, закрыты для движения из-за навигационной аварии офиуиальное заявление Инженерного корпуса Армии США

Эксперты добавили, что в настоящее время Инженерный корпус Армии США тесно сотрудничает с Береговой охраной страны и местными навигационными службами и морскими геодезистами для того, чтобы начать восстановление оставшихся барж. Шлюзы будут закрыты до тех пор, пока все судна на плотине не будут приведены в рабочее состояние

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