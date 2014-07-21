По последним данным, при крушении самолета погибли семь человек.

В Сети появилось видео крушения самолета в Кентукки. Кадры опубликовала телекомпания CBS.

Инцидент произошел вечером 4 ноября возле Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле. Поступило сообщении о крушении самолета McDonnell Douglas MD-11 американской логистической компании UPS. Причиной крушения называют возгорание двигателя при взлете.

По последним данным, при крушении самолета погибли семь человек. Еще 11 человек получили ранения. Также сообщатся, что двое человек числятся пропавшими без вести. Кроме того, из-за крушения грузового борта повреждены объекты фабрики по переработке отходов и магазина автомобильных запчастей.​​​​

Видео: YouTube / CBS News