Путин высказался о причинах крушения самолета AZAL
Сегодня, 14:52
По его словам, причины трагедии указаны в документах после тщательного анализа.

Президент РФ Владимир Путин высказался о причинах крушения самолета AZAL. Об этом он рассказал на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе.

Глава государства отметил, что следствие по делу о крушении самолета в декабре 2024 года завершается. По его словам, одной из причин крушения стал украинский беспилотник, который пересек границу России. Он также сослался на технические сбои системы ПВО, когда две ракеты взорвались в нескольких метрах от воздушного судна. Путин добавил, что пилоту самолета предлагали совершить посадку в Махачкале.

Причины трагедии я изложил. Это все находится в документах после тщательного анализа технических характеристик того, что происходило, и выверки прямо по секундам результатов так называемого "черного ящика".

Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин встретился с Алиевым в Таджикистане.

Видео: официальный сайт президента России

