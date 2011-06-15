Петербурженка умерла после отравления метанолом, еще четверо в больнице

Опасный напиток отправил четырех человек на лечение.

Женщина в Санкт-Петербурге скончалась после употребления жидкости, содержащей метанол. Еще четверо горожан с признаками аналогичного отравления находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщили в пресс-службе НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

По данным медиков, все пятеро пострадавших поступили в Центр острых отравлений НИИ в течение последнего месяца. Специалисты отметили, что это составляет примерно половину среднего годового числа подобных случаев.

У всех пациентов были зафиксированы одинаковые симптомы интоксикации. Сейчас врачи выясняют, каким образом опасное вещество оказалось в употребленных ими жидкостях.

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе подчеркнули, что в Центр поступают пострадавшие со всего города — как случайно выпившие метиловый спирт, так и употребившие его намеренно.

Ранее число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти достигло 41.

Фото: Piter.tv